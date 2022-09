Russia, proteste contro Putin nelle principali città. I cori delle persone scese in strada: “No alla guerra” – Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel Video, alcune delle immagini che stanno arrivando in queste ore dalle principali città dalla Russia. In particolare, San Pietroburgo, Mosca, Novosibirsk e Tomsk. Le persone sono scese in strada, al grido di “no alla guerra” e “Putin in trincea”, in segno di dissenso nei confronti di Vladimir Putin di attingere ai riservisti per sostenere il conflitto in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel, alcuneimmagini che stanno arrivando in queste ore dalle. In particolare, San Pietroburgo, Mosca, Novosibirsk e Tomsk. Lesonoin, al grido di “no” e “in trincea”, in segno di dissenso nei confronti di Vladimirdi attingere ai riservisti per sostenere il conflitto in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

