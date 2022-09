Ricette Daniele Persegani: chisola, la torta con le prugne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Che bella idea la torta di prugne di Daniele Persegani, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 settembre 2022. E’ una crostata speciale perché la pasta frolla si stende con le mani, non serve mattarello, tutto è molto semplice. Il ripieno è molto goloso, prugne cotte ma davvero deliziose. Poi copriamo il tutto usando un trucchetto che suggerisce Daniele Persegani, lo schiacciapatate. Non perdete questa e le altre Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa la crostata di Persegani, la torta chisola cum li brogni di oggi, un nome di certo particolare e un po’ complicato da ricordare: torta di prugne è più semplice. Ricette dolci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022) Che bella idea ladidi, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 settembre 2022. E’ una crostata speciale perché la pasta frolla si stende con le mani, non serve mattarello, tutto è molto semplice. Il ripieno è molto goloso,cotte ma davvero deliziose. Poi copriamo il tutto usando un trucchetto che suggerisce, lo schiacciapatate. Non perdete questa e le altredolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa la crostata di, lacum li brogni di oggi, un nome di certo particolare e un po’ complicato da ricordare:diè più semplice.dolci ...

