Paragone (Italexit): “Presenteremo ben due commissioni d’inchiesta: sull’emergenza e vaccini (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Erika Noschese È un fiume in piena contro Giuseppe Conte il leader di Italexit. Gianluigi Paragone ieri era in città per sostenere i candidati delle prossime elezioni Politiche e nessuno si è salvato dalla sua furia, né De Luca né la Lega. “Questa non è la regione di De Luca ma la Campania, è dei cittadini; De Luca oggi ha un ruolo istituzionale ma niente di più. Il messaggio che vogliamo lanciare parte proprio dai fallimenti di gente come De Luca, di una classe dirigente che ha tradito sui temi del lavoro, infrastrutture, di una tutela dei diritti fondamentali: ricordo De Luca come parlava durante il periodo del lockdown e adesso che anche lui ha qualche problema rispetto ai danni da vaccino, ai cittadini che vogliono delle risposte allora ci mettiamo due belle commissioni d’inchiesta, una sul covid e una sui ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Erika Noschese È un fiume in piena contro Giuseppe Conte il leader di. Gianluigiieri era in città per sostenere i candidati delle prossime elezioni Politiche e nessuno si è salvato dalla sua furia, né De Luca né la Lega. “Questa non è la regione di De Luca ma la Campania, è dei cittadini; De Luca oggi ha un ruolo istituzionale ma niente di più. Il messaggio che vogliamo lanciare parte proprio dai fallimenti di gente come De Luca, di una classe dirigente che ha tradito sui temi del lavoro, infrastrutture, di una tutela dei diritti fondamentali: ricordo De Luca come parlava durante il periodo del lockdown e adesso che anche lui ha qualche problema rispetto ai danni da vaccino, ai cittadini che vogliono delle risposte allora ci mettiamo due belle, una sul covid e una sui ...

fanpage : ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del team #backstair di… - fanpage : “Mio marito è morto da due anni, non si è mai occupato di politica”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del te… - fanpage : Italexit è diventato il contenitore di tutta la destra radicale e neofascista italiana, che conta di usare il “marc… - el_Diez79 : RT @adrianobiondi: ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone': così Italexit ha presentato firme duplicate e di persone decedute da ann… - Nat_Casatelli : RT @fanpage: ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del team #backstair di #fanpage, sveli… -