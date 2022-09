Nessuno è profeta in patria. E in queste ore il Paese ne sta avendo l’ennesima prova (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con un’espressione non proprio delicata, già ai tempi di Cicerone, nell’Urbe si assimilava il comportamento di chi non fosse in grado di apprezzare nella misura giusta qualcosa o qualcuno, a quello dei maiali che si trovano per caso su un prato con delle margherite. Quegli animali, non essendo in grado di apprezzarne la bellezza, finiscono col mangiarle. Fatti i dovuti adattamenti e aggiornamenti, al momento gli italiani e, per solidarietà, gli europei in generale, stanno prendendo atto di qualcosa del genere, purtroppo, ben più incresciosa di quella rurale innanzi descritta. Ma le cose stanno proprio così, almeno in Italia e ora che gli elettori sono a un passo dal giorno del voto, a quanto è dato sapete, i famosi o famigerati, secondo alcuni, sondaggi riportano che le scelte di questi ultimi non sono ancora chiare e definite. Facendo un bel balzo a piè pari con la mente al dopo voto, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con un’espressione non proprio delicata, già ai tempi di Cicerone, nell’Urbe si assimilava il comportamento di chi non fosse in grado di apprezzare nella misura giusta qualcosa o qualcuno, a quello dei maiali che si trovano per caso su un prato con delle margherite. Quegli animali, non essendo in grado di apprezzarne la bellezza, finiscono col mangiarle. Fatti i dovuti adattamenti e aggiornamenti, al momento gli italiani e, per solidarietà, gli europei in generale, stanno prendendo atto di qualcosa del genere, purtroppo, ben più incresciosa di quella rurale innanzi descritta. Ma le cose stanno proprio così, almeno in Italia e ora che gli elettori sono a un passo dal giorno del voto, a quanto è dato sapete, i famosi o famigerati, secondo alcuni, sondaggi riportano che le scelte di questi ultimi non sono ancora chiare e definite. Facendo un bel balzo a piè pari con la mente al dopo voto, ...

