Mourinho senza peli sulla lingua: ”Espulsione contro l’Atalanta? Non succederà” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Roma di Jose Mourinho è stata sconfitta per 0-1 in occasione dell’ultima sfida contro l’Atalanta. All’Olimpico è stata decisiva la rete di Scalvini. Tuttavia, però, nel corso della gara l’arbitro Chiffi ha espulso il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, dopo che quest’ultimo ha protestato duramente a seguito di un presunto rigore non assegnato alla sua squadra. Mourinho Roma Atalanta In occasione del Golden Quinas Gala, giorno in cui ha compiuto 22 anni di carriera, lo Special One è tornato a parlare proprio dell’Espulsione rimediata contro l’Atalanta. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Mourinho: “Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l’Espulsione non è una novità per me, forse ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Roma di Joseè stata sconfitta per 0-1 in occasione dell’ultima sfida. All’Olimpico è stata decisiva la rete di Scalvini. Tuttavia, però, nel corso della gara l’arbitro Chiffi ha espulso il tecnico dei giallorossi, Jose, dopo che quest’ultimo ha protestato duramente a seguito di un presunto rigore non assegnato alla sua squadra.Roma Atalanta In occasione del Golden Quinas Gala, giorno in cui ha compiuto 22 anni di carriera, lo Special One è tornato a parlare proprio dell’rimediata. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da: “Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l’non è una novità per me, forse ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? La #Juve tradita ?? Stop a #Sarri e #Mourinho, romane senza gu… - mfbonsa : @Paolo_Bargiggia @Roma @FIGC @SerieA Bargiggia che dice a Mourinho che 'non sa vincere' in un modo e 'ci prova' in… - whtylly : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? La #Juve tradita ?? Stop a #Sarri e #Mourinho, romane senza guida ?? A c… - IagoAndrade14 : @gualanodavide Che rischio... Ho sempre pensato che Mourinho fosse scarso tatticamente, mi ero illuso che almeno fo… - sportmediaset : Mou: 'Espulsione? Non cambio. Vogliamo far meglio anche senza i soldi delle rivali' #mourinho #roma -