Adnkronos : Pensata per ampliare le opportunità di contatto tra i brand nazionali e internazionali e le realtà uniche del savoi… - ledicoladelsud : Mipel Lab inaugura 3a edizione, al centro il sourcing pellettiero d’eccellenza - novasocialnews : Mipel Lab inaugura 3a edizione, al centro il sourcing pellettiero d’eccellenza - italiaserait : Mipel Lab inaugura 3a edizione, al centro il sourcing pellettiero d’eccellenza - fisco24_info : Mipel Lab inaugura 3a edizione, al centro il sourcing pellettiero d’eccellenza: (Adnkronos) - È partita ieri la ker… -

Milano, 21 set. - È partita ieri la kermesse dedicata all'innovativo progetto phygital, ideato da Assopellettieri - l'associazione delle aziende pellettiere del made in Italy - insieme a Lineapelle. Pensata per ampliare le opportunità di contatto tra i brand nazionali e ...Ha preso il via la edizione edizione dell'innovativo progetto phygital, ideato da Assopellettieri - l'associazione delle aziende pellettiere del Made in Italy - insieme a Lineapelle aperta in Fiera Milano fino a giovedì 22 settembre nell'ambito dell'iniziativa ...A fare le prime considerazioni è Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato: “ Quello che già possiamo dire “a caldo” - le sue parole - è che al Micam e al Mipel abbiamo i ...(Adnkronos) – È partita ieri la kermesse dedicata all’innovativo progetto phygital Mipel Lab, ideato da Assopellettieri – l’associazione delle aziende pellettiere del made in Italy – insieme a Lineape ...