Milan, con chi sostituire Theo Hernández? Ballo-Touré non dà garanzie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fodé Ballo-Touré, finora, non ha offerto necessarie garanzie al Milan per giocare titolare. Ma potrebbe sostituire Theo nella sfida contro l'Empoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fodé, finora, non ha offerto necessariealper giocare titolare. Ma potrebbenella sfida contro l'Empoli

gippu1 : Le voci di un avvicendamento di #Allegri con il tecnico della Primavera sono solo l'ultimo déjà-vu di una storia gi… - sportface2016 : +++#Juventus, #DiMaria squalificato per due giornate: salterà anche il big match con il #Milan+++#SerieA - acmilan : Mercoledì @jksheva7 sarà a Casa Milan per ringraziare la famiglia rossonera per l'iniziativa #ACMilan for Peace ????… - Avenger68445884 : RT @elfometador: ??“Dietro ai nomi nuovi che si vociferano per il posto di DS, per la #Juventus ci sarebbe l’idea di un modello di mercato p… - Luxgraph : Toro, Venturin esclusivo: “In Europa con i giovani” -