Mattia Zenzola | grande ritorno ad Amici 22 dopo l' infortunio | le parole dell' amico Christian Stefanelli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un sogno che si realizza per. Il ballerino che lo scorso anno era stato costretto a ritirarsi in corsa da21 a causa di un bruttoal piede, torna a bordo del talent in ...

Un sogno che si realizza per Mattia Zenzola. Il ballerino che lo scorso anno era stato costretto a ritirarsi in corsa da Amici 21 a causa di un brutto infortunio al piede, torna a bordo del talent in forze a Raimondo Todaro. Amici 22, Christian Stefanelli si congratula con Mattia Zenzola: il ritorno che emoziona É una grande gioia per Christian Stefanelli e i fedeli supporters di Mattia Zenzola, la notizia del rientro del latinista al talent di Maria De Filippi. Si rinnova il consueto appuntamento settimanale con le anticipazioni di Amici 22, infatti, oggi 21 settembre si registrerà la seconda puntata del talent. I nuovi allievi avranno la possibilità di iniz ...