L’Europa risponde a Putin: sosterremo Kiev se la Russia annette i suoi territori (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sale la tensione tra Russia e Occidente. L'Unione europea non riconoscerà l'eventuale annessione dei territori ucraini occupati dalla Russia, e sosterrà l'Ucraina nella sua legittima azione, anche militare, per ripristinare il proprio controllo su quei territori. Lo ha detto oggi a Bruxelles Peter Stano, il portavoce dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, rispondendo alle domande dei giornalisti sul discorso con cui il presidente Vladimir Putin, stamattina, ha confermato che si terranno dei referendum nei territori ucraini occupati (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) per decidere se annetterli alla Russia, e ha annunciato una mobilitazione parziale della popolazione russa per ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sale la tensione trae Occidente. L'Unione europea non riconoscerà l'eventuale annessione deiucraini occupati dalla, e sosterrà l'Ucraina nella sua legittima azione, anche militare, per ripristinare il proprio controllo su quei. Lo ha detto oggi a Bruxelles Peter Stano, il portavoce dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell,ndo alle domande dei giornalisti sul discorso con cui il presidente Vladimir, stamattina, ha confermato che si terranno dei referendum neiucraini occupati (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) per decidere serli alla, e ha annunciato una mobilitazione parziale della popolazione russa per ...

