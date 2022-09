Leonard Cohen, il poeta che compose Hallelujah (Di mercoledì 21 settembre 2022) Leonard Norman Cohen nacque il 21 settembre 1934 a Montreal. Cohen era di origine ebraica, e perse il padre quando aveva soltanto 9 anni. Egli crebbe in un area anglofona della città canadese, e frequentò l’Università McGill laureandosi nel 1955 in letteratura inglese. L. Cohen è stato il più famoso poeta, cantautore e musicista di sempre. Era capace di influenzare straordinari cantautori come Fabrizio De André, diventando il punto di riferimento per il folk almeno dal punto di vista lirico del genere. Tra le più famose opere scritte dal menestrello canadese ricordiamo la famosissima Hallelujah. Leonard Cohen – immagine webCohen esordì inizialmente come poeta, e pubblicò un album di reading nel 1957. Nei primi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)Normannacque il 21 settembre 1934 a Montreal.era di origine ebraica, e perse il padre quando aveva soltanto 9 anni. Egli crebbe in un area anglofona della città canadese, e frequentò l’Università McGill laureandosi nel 1955 in letteratura inglese. L.è stato il più famoso, cantautore e musicista di sempre. Era capace di influenzare straordinari cantautori come Fabrizio De André, diventando il punto di riferimento per il folk almeno dal punto di vista lirico del genere. Tra le più famose opere scritte dal menestrello canadese ricordiamo la famosissima– immagine webesordì inizialmente come, e pubblicò un album di reading nel 1957. Nei primi ...

