sportli26181512 : Leao: 'Difficili i primi due anni al Milan, decisivi Pioli e Ibra'. Sul futuro: 'Voglio sfruttare tutte le opportun… - cmdotcom : #Leao: 'Difficili i primi due anni al #Milan, decisivi #Pioli e #Ibrahimovic'. Sul futuro: 'Voglio sfruttare tutte… - MilanLiveIT : #Leao intervistato dal magazine #Outpump: ”Ora voglio sfruttare tutte le opportunità che ci sono all’orizzonte, vo… - MilanWorldForum : Leao sul suo primo periodo al Milan, su Ibra e su Pioli Le dichiarazioni -) - aireemilan : RT @RadioRossonera: Rafael #Leao si racconta ad @outpump: tra calcio, musica, moda e il difficile ambientamento nei primi anni al #Milan ???… -

Calciomercato.com

Parla di moda, musica, della sua infanzia ma anche del Milan Rafaelintervistato da ' Outpump ', da cui è stato scelto anche come uomo copertina. Il portoghese rivela...ha raccontato di quanto sia stato difficile l'ambientamento in rossonero: " I primi due anni al Milan sono stati, venivo dalla Francia, dove tutto era più piccolo e la vita era molto ... Leao: 'Difficili i primi due anni al Milan, decisivi Pioli e Ibra'. Sul futuro: 'Voglio sfruttare tutte le opportunità' Dichiarazioni importanti di Leao per Outpump. Il portoghese ha parlato anche della sua esperienza al Milan e delle sue ambizioni ...Rafael Leao è stato intervistato da “Outpump”, oltre ad essere stato scelto anche come uomo copertina. Questa la chiacchierata del portoghese disponibile ...