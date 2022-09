Laura di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Davide e Instagram (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo la pausa estiva, oggi al centro dello studio c’è Laura che racconta com’è andata la conoscenza con Davide. La frequentazione con Biagio: come procede la conoscenza Laura, che dall’accento sembra del Nord Italia, è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne. E ora, dopo la breve frequentazione con un uomo, ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere meglio Biagio, il cavaliere napoletano spesso criticato. I due, stando a quanto hanno raccontato, si sono scambiati il numero di telefono e hanno fatto colazione insieme due volte. La complicità non manca, ma di mezzo ci sarebbe un’altra donna…Iolanda. Cosa deciderà di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo la pausa estiva, oggi al centro dello studio c’èche racconta com’è andata la conoscenza con. La frequentazione con Biagio: come procede la conoscenza, che dall’accento sembra del Nord Italia, è una nuova dama del parterre femminile di. E ora, dopo la breve frequentazione con un uomo, ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere meglio Biagio, il cavaliere napoletano spesso criticato. I due, stando a quanto hanno raccontato, si sono scambiati il numero di telefono e hanno fatto colazione insieme due volte. La complicità non manca, ma di mezzo ci sarebbe un’altra donna…Iolanda. Cosa deciderà di ...

