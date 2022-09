I leader occidentali trasformano l’assemblea dell’Onu in un rally democratico (Di mercoledì 21 settembre 2022) I leader occidentali provano a trasformare l’assemblea dell’Onu, che ieri a New York ha aperto i lavori del suo 77esimo appuntamento annuale, in un rally democratico contro la guerra della Russia all'Ucraina, che mina "i valori" e "gli ideali" della comunità internazionale, come ha detto anche Mario Draghi, che parla per la seconda e ultima volta davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite da presidente del Consiglio italiano. Mentre il mondo attendeva il discorso del presidente russo Vladimir Putin, rinviato di ora in ora, Draghi ha fatto un appello alla comunità internazionale a "non dividersi tra nord e sud", a rimanere uniti, ancora una volta, davanti alle provocazioni del Cremlino. Il punto di Draghi è quello di tutte le nazioni occidentali, insomma, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Iprovano a trasformare, che ieri a New York ha aperto i lavori del suo 77esimo appuntamento annuale, in uncontro la guerra della Russia all'Ucraina, che mina "i valori" e "gli ideali" della comunità internazionale, come ha detto anche Mario Draghi, che parla per la seconda e ultima volta davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite da presidente del Consiglio italiano. Mentre il mondo attendeva il discorso del presidente russo Vladimir Putin, rinviato di ora in ora, Draghi ha fatto un appello alla comunità internazionale a "non dividersi tra nord e sud", a rimanere uniti, ancora una volta, davanti alle provocazioni del Cremlino. Il punto di Draghi è quello di tutte le nazioni, insomma, ...

