Guendalina Tavassi in tribunale contro l’ex marito mi prendeva a bastonate (Di mercoledì 21 settembre 2022) Guendalina Tavassi in tribunale accusa Umberto D’Aponte di averla ripetutamente picchiata durante i sei anni del loro matrimonio. Guendalina Tavassi, in aula per il processo contro l’ex marito Umberto D’Aponte, racconta l’incubo che ha vissuto negli anni del loro matrimonio. “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 21 settembre 2022)inaccusa Umberto D’Aponte di averla ripetutamente picchiata durante i sei anni del loro matrimonio., in aula per il processoUmberto D’Aponte, racconta l’incubo che ha vissuto negli anni del loro matrimonio. “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso ain

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - jairdadinamarca : RT @Corriere: Guendalina Tavassi racconta le botte del marito: «Bastonate in testa, mi ha rotto il naso» - baratto_m : RT @Corriere: Guendalina Tavassi racconta le botte del marito: «Bastonate in testa, mi ha rotto il naso» - Corriere : Guendalina Tavassi racconta le botte del marito: «Bastonate in testa, mi ha rotto il naso» - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Guendalina Tavassi al processo contro l'ex marito: 'Mi prendeva a bastonate' #GuendalinaTavassi -