Giugliano, casa trasformata in centrale della droga: arrestata una donna (Di mercoledì 21 settembre 2022) Blitz anti-droga a Giugliano. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 2 “palle” di cocaina del peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish per un totale di 112 grammi. Giugliano, centrale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Blitz anti-. I carabinierisezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata diin Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 2 “palle” di cocaina del peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish per un totale di 112 grammi.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

robeerryx : ho trovato qui su Twitter una delle ragazze sconosciute che domenica mi diedero un passaggio per tornare a casa dat… - NapoliToday : #Cronaca Rapinano e pestano a sangue un benzinaio: tre minorenni finiscono in una casa famiglia… - CCalcistica : @PiKurt79 @PassioneMessina Il calendario aiuta parecchio. L'Audace ha giocato contro il Monterosi, Giugliano, Andri… - LiberoCittadArm : Calcio. Serie C, Salvemini sugli scudi con una doppietta ma non basta: il Giugliano 'impatta' 2-2 in casa con l'AZ… - giovannicoviel1 : RT @efferenga: Il Latina pareggia 2-2 in casa contro il Giugliano dopo essere stato sotto per 2-0. Doppietta di Fabrizi nel secondo tempo.… -