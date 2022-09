GF Vip | Attilio Romita si scaglia contro i Reali britannici | «Questa riconoscenza per la Regina… Come si può avere devozione per una famiglia di stupratori e organizzatori di orge?»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 settembre 2022)- GF Vip 7 (Foto Endemol Shine) Lareale britannica, tra la morte di Elisabetta II e l’incoronazione di Re Carlo III, continua a dominare la scena televisiva e la casa del Grande Fratello Vip non fa eccezione. I “vipponi” ne parlano in giardino, anzi ne sparlano, al punto che la regia si vede costretta a staccare audio e immagine e trasferire la diretta di Mediaset Extra in un altro spazio del loft. Difronte a Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti che si mostrano quasi entusiaste della Regina appena scomparsa,storce in più di un’occasione il naso, non comprendendo l’enorme interesse che lareale da sempre suscita, non sono nel popolo britannico. “per una donna che ha servito il ...