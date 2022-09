ARIZONA49 : RT @giuslit: Qualcuno sa dov'è finito il famoso farò della Vestager? Lo ricordo pronto ad accendersi per due spiccioli dati ad una banchett… - ConteAdino : Se l'Italia nazionalizza un'impresa di interesse nazionale, turba il mercato, se lo fa la Germania no! #Uniper ?????????? - iconanews : Germania nazionalizza Uniper, allo Stato quota del 98,5% - freesoul978 : RT @fisco24_info: Germania nazionalizza Uniper, allo Stato quota del 98,5%: La società è il principale importatore di gas russo https://t.c… - News24_it : Germania nazionalizza Uniper, allo Stato quota del 98,5% -

Il colosso tedesco energetico Uniper viene statalizzato: il Bund tedesco acquisirà il 98,5% dell'impresa, che è il principale importatore indi gas russo. Lo ha comunicato l'impresa madre Fortum, secondo quanto riportano diversi media tedeschi. Lo Stato procederà ad un aumento di capitale di 8 miliardi di euro, sanando in parte le ...Uniper ha bruciato le sue riserve di liquidità acquistando gas sul costoso mercato spot dopo che Mosca ha ridotto i flussi verso la, innescando un pacchetto di salvataggio con Berlino ...Berlino mette sul piatto mezzo miliardo per il 56% del capitale posseduto da Fortum, poi servirà un aumento di capitale da 8 miliardi. Alla fine ...Il colosso tedesco energetico Uniper viene statalizzato: il Bund tedesco acquisirà il 98,5% dell'impresa, che è il principale importatore in Germania di gas russo. Lo ha comunicato l'impresa madre For ...