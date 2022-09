e-Mobility | l’analisi EY | l’elettrico convince i consumatori

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 settembre 2022)(sempre di più) ima il mercato è ancora da consolidare. E’ quanto emerge dalla nuova analisi di EY EV (Electric Vehicle) Country Readiness Index che classifica i 14 principali mercati automobilistici nel mondo nell’ambito della mobilità elettrica analizzando tre principali driver: l’offerta del mercato, la domanda da parte deie la regolamentazione in vigore negli Stati presi in esame. L’obiettivo è quello di fornire una panoramica esaustiva per ogni Paese circa l’effettiva maturità e prontezza rispetto alla mobilità elettrica. e-EY Il 45% degli intervistati in Italia è intenzionato ad acquistare un veicolo elettrico.Non manca però il lato negativo della medaglia ed è rappresentato dalla scarsa willingness to pay per la ...