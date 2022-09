Discorso Putin, Biden all’Onu: “Minacce irresponsabili” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il presidente Putin ha fatto aperte Minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Lo ha detto Joe Biden nel suo Discorso oggi all’Assemblea Generale dell’Onu, con un riferimento al Discorso di questa mattina di Vladimir Putin. “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono”, ha aggiunto. “Ora la Russia – ha continuato – sta chiamando più soldati per la battaglia ed il Cremlino sta organizzando un referendum farsa per annettersi altre parti dell’Ucraina, una violazione estremamente significativa della Carta delle Nazioni Unite”, ha sottolineato, spiegando che è “la Russia ad avere minacciato” l’Ucraina mentre “nessuno ha minacciato la Russia”. Gli Stati Uniti stanno lavorando con altri Paesi del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il presidenteha fatto aperteall’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Lo ha detto Joenel suooggi all’Assemblea Generale dell’Onu, con un riferimento aldi questa mattina di Vladimir. “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono”, ha aggiunto. “Ora la Russia – ha continuato – sta chiamando più soldati per la battaglia ed il Cremlino sta organizzando un referendum farsa per annettersi altre parti dell’Ucraina, una violazione estremamente significativa della Carta delle Nazioni Unite”, ha sottolineato, spiegando che è “la Russia ad avere minacciato” l’Ucraina mentre “nessuno ha minacciato la Russia”. Gli Stati Uniti stanno lavorando con altri Paesi del ...

