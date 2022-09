Biden all’Onu fa appello al mondo intero (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza che ha invaso un suo vicino con l’obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione al diritto internazionale”. Il discorso di Biden alle Nazioni Unite non lascia spazio ai InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza che ha invaso un suo vicino con l’obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione al diritto internazionale”. Il discorso dialle Nazioni Unite non lascia spazio ai InsideOver.

