Agguato a Tor Bella Monaca | tenta di uccidere 4 ragazzi | 18 anni di carcere per Pietro Longo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) È stato condannato a 18e 8 mesi diritenuto l’autore dell’a Toril 23 ottobre del 2021. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato per fatti che hanno visto l’indagato bloccare un’auto di grossa cilindrata a bordo della quale viaggiavano quattro, scendere dalla sua vettura, insieme a un altro uomo che al momento risulta ancora ignoto, e sparare alcuni colpi di pistola. Le indagini che hanno portato aI quattroper fortuna non sono stati colpiti da quella sequenza di colpi e le indagini della Mobile di Roma hanno portato a. Un 28enne conosciuto a causa del ...

L'Bella Monaca I fatti erano avvenuti la sera del 23 ottobre scorso quando, su viale diBella Monaca, una vettura di grossa cilindrata con a bordo due uomini bloccò a bordo strada ...L'omertà delle vittime è servita a poco: Pietro Longo è stato condannato a scontare 18 anni e 8 mesi di carcere nonostante il processo celebrato con rito abbreviato. I "non so niente", "è uno scambio ...Il pezzo grosso del traffico di droga - ora in carcere - era accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante del metodo mafioso ...Aveva crivellato di colpi una Mercedes con quattro ragazzi a bordo, tra cui una 14enne. Fa parte della famiglia Longo, a capo di una delle più importanti piazze di spaccio di via dell’Archeologia ...