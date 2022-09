62° Salone Nautico Internazionale di Genova: “Sulla scia del futuro” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Genova – Il Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, prepara la sua 62a edizione in programma dal 22 al 27 settembre, che accoglierà nel capoluogo ligure operatori del settore e appassionati del mare. Il Salone Nautico Internazionale di Genova è l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore 365 giorni l’anno. La fiducia delle aziende del comparto si dimostra significativa, con un riscontro importante in termini di richiesta di partecipazione: la 62ª edizione, sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– Ildi, organizzato da Confindustria Nautica, prepara la sua 62a edizione in programma dal 22 al 27 settembre, che accoglierà nel capoluogo ligure operatori del settore e appassionati del mare. Ildiè l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore 365 giorni l’anno. La fiducia delle aziende del comparto si dimostra significativa, con un riscontro importante in termini di richiesta di partecipazione: la 62ª edizione, sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e ...

