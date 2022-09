Vlad. Una leggenda napoletana: una Graphic Novel indaga i segreti dell’Impalatore (Di martedì 20 settembre 2022) di Fiorella Franchini Le leggende sono racconti che nascono quando ”l’immaginazione popolare gioca con la realtà” e Napoli è una delle città in cui fantasia e verità sanno mescolarsi nel suo ventre poroso scaturendo da fonti insospettabili. Nasce da un’indagine del giornalista Paolo Barbuto l’ipotesi che nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova possa essere stato sepolto il Principe Vlad III di Valacchia detto “?epe?”, l’impalatore, conosciuto come “Dracula”. Nel il 2014 sulle pagine de “ll Mattino”, il cronista raccontò lo studio dei fratelli Raffaello e Giandomenico Glinni, che ritenevano di aver identificato, nel sepolcro di Matteo Ferrillo, camerlengo di re Ferrante d’Aragona, situato all’interno del sacro edificio angioino, il possibile luogo di sepoltura segreto del principe di Valacchia, personaggio storico che verso la fine dell’Ottocento avrebbe ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) di Fiorella Franchini Le leggende sono racconti che nascono quando ”l’immaginazione popolare gioca con la realtà” e Napoli è una delle città in cui fantasia e verità sanno mescolarsi nel suo ventre poroso scaturendo da fonti insospettabili. Nasce da un’indagine del giornalista Paolo Barbuto l’ipotesi che nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova possa essere stato sepolto il PrincipeIII di Valacchia detto “?epe?”, l’impalatore, conosciuto come “Dracula”. Nel il 2014 sulle pagine de “ll Mattino”, il cronista raccontò lo studio dei fratelli Raffaello e Giandomenico Glinni, che ritenevano di aver identificato, nel sepolcro di Matteo Ferrillo, camerlengo di re Ferrante d’Aragona, situato all’interno del sacro edificio angioino, il possibile luogo di sepoltura segreto del principe di Valacchia, personaggio storico che verso la fine dell’Ottocento avrebbe ...

