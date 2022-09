Verona, Cabal: «Hellas miglior opzione per me per crescere» (Di martedì 20 settembre 2022) Il neo difensore del Verona Cabal si è presentato in conferenza stampa Juan David Cabal, difensore del Verona arrivato questa estate dall’Atletico Nacional, si è presentato in conferenza stampa. SCELTA Hellas – «Ho scelto Verona dopo aver parlato con la mia famiglia e le persone a me più care: abbiamo ritenuto fosse la miglior opzione per consentirmi di crescere come persona e professionista. Hanno influito anche la storia di questo club e la città». RUOLO – «Posso giocare sia sul centro-sinistra che da centrale. Il debutto è stato un sogno che avevo sin da bambino: poter giocare negli stadi che vedevo in televisione da piccolo è meraviglioso». Verona – «Abbiamo un buon gruppo, siamo giovani e vogliamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il neo difensore delsi è presentato in conferenza stampa Juan David, difensore delarrivato questa estate dall’Atletico Nacional, si è presentato in conferenza stampa. SCELTA– «Ho sceltodopo aver parlato con la mia famiglia e le persone a me più care: abbiamo ritenuto fosse laper consentirmi dicome persona e professionista. Hanno influito anche la storia di questo club e la città». RUOLO – «Posso giocare sia sul centro-sinistra che da centrale. Il debutto è stato un sogno che avevo sin da bambino: poter giocare negli stadi che vedevo in televisione da piccolo è meraviglioso».– «Abbiamo un buon gruppo, siamo giovani e vogliamo ...

TuttoHellasVer1 : Hellas Verona, Cabal: «Verona miglior opzione per crescere come persona e come professionista»… - HellasLive : #Cabal: “Sognavo di debuttare in Italia. L’#HellasVerona ha il potenziale per conquistare la salvezza” - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona, martedì la presentazione ufficiale di Juan Cabal - laziopress : ??61'| #LazioVerona 0-0 ??Doppio cambio per il #Verona ??#DePaoli ??#Terracciano ??#Cabal ??#Ceccherini #SerieA -