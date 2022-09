Ucraina, foreign fighter italiano muore sul campo di battaglia: è un 27enne di Varese (Di martedì 20 settembre 2022) Benjamin Giorgio Galli si trovava nella zona di Kharkiv quando è stato colpito dal fuoco nemico. Era nato in Italia ma viveva da tempo con la famiglia nei Paesi Bassi: in primavera aveva deciso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 settembre 2022) Benjamin Giorgio Galli si trovava nella zona di Kharkiv quando è stato colpito dal fuoco nemico. Era nato in Italia ma viveva da tempo con la famiglia nei Paesi Bassi: in primavera aveva deciso di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - Eli74505503 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentre stav… - PaolilloLuca : Foreign fighter italiano di 27 anni morto in Ucraina, era nel Paese da marzo per sostenere i militar - HuffPostItalia : Ucraina, morto foreign fighter italiano arruolato al fianco di Kiev - ritalaura2000 : RT @ultimoraLIVE: Benjamin Giorgio Galli, un foreign fighter originario della provincia di Varese, è morto in Ucraina combattendo come volo… -