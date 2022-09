San Gregorio Armeno, incendio in un deposito a ridosso della strada dei presepi (Di martedì 20 settembre 2022) Il rogo si è sviluppato nel deposito di un palazzo semiabbandonato a ridosso di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli nota in tutto il mondo. Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito di un palazzo semiabbandonato a ridosso di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli nota in Leggi su 2anews (Di martedì 20 settembre 2022) Il rogo si è sviluppato neldi un palazzo semiabbandonato adi San, ladeidi Napoli nota in tutto il mondo. Unsi è sviluppato nella notte neldi un palazzo semiabbandonato adi San, ladeidi Napoli nota in

rep_napoli : Incendio a San Gregorio Armeno: a fuoco deposito in palazzo abitato da clochard [aggiornamento delle 08:56] - cronachecampane : Napoli, incendio in un deposito a San Gregorio Armeno #Napoli #sangregorioarmeno #succedeoggi - NapoliToday : #Cronaca Paura a San Gregorio Armeno: in fiamme un deposito - corrmezzogiorno : #Napoli Incendio in un deposito, una nube di fumo su San Gregorio Armeno - gazzettanapoli : Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito di un palazzo semiabbandonato a ridosso di San Gregorio Armeno… -