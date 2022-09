Pedullà | “Kvaratskhelia chiuso a Marzo Simeone ha voluto solo Napoli Ma Lobotka non era un bidone?”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 settembre 2022) Alfredoha esaltato il mercato condotto dale ha rivelato alcuni retroscena legati a Kim e. Alfredoesalta il mercato del. L’esperto di calciomercato, ha messo in evidenza come rispetto alle critiche di qeusta estate il lavoro di Spalletti, Giuntoli e De laurentiis sia stato in realtà di altissimo profilo: “Se ci fosse il rispetto al posto delle comparsate di convenienza, ilne avrebbe un po’ di più. La squadra funziona, il mercato è stato eccellente, il lavoro di Spalletti si vede contrariamente a quello di Allegri. Il mercato è stato sontuoso e non serve a nulla parlare ancora di Ronaldo e di una trattativa mai esistita. Anche perché significa non rendersi conto di quanto sta accadendo. Raspadori si sta inserendo sempre più, non è ...