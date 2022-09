Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone (Di martedì 20 settembre 2022) Pamela Prati, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip edizione 2022, si presenta al pubblico con un accenno a Mark Caltagirone definendolo la storia più importante della sua vita. ma Giovanni Ciacci non le crede e promette battaglia per arrivare alla verità. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 20 settembre 2022), appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip edizione 2022, si presenta al pubblico con un accenno adefinendolo la storia più importante della sua vita. ma Giovanni Ciacci non le crede e promette battaglia per arrivare alla verità. L'articolo proviene da DireDonna.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - iosonoSHOCK : VI PIACE PAMELA PRATI? #gfvip - Francy23081990 : @repelloidiotas @serioouusly Non ha inventato le polpette al sugo ma ieri ha spiegato a Pamela Prati come cuocere l… -