Osimhen primo in Serie A per occasioni gol sprecate 7 | dietro di lui Abraham e Dybala

In un pezzo sulle occasioni sprecate dagli attaccanti della Roma, Il Messaggero cita una speciale classifica delle "big chance fallite", ovvero i gol divorati in campionato dai giocatori di Serie A. Il primo in classifica, per occasioni sprecate, è l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen. "Il primo è Osimhen (7), sotto di lui ecco comparire i due romanisti Abraham (5) e Dybala (4), in quinta e sesta posizione rispettivamente Zaniolo (3) e Ibanez (3)". Per trovare un altro calciatore del Napoli in questa classifica occorre scorrere fino all'ottava posizione, dove si trova Lozano, con 3 gol mancati. Il successivo giocatore del Napoli in elenco, tra i primi 30, è Kvaratskhelia, al 29esimo posto, con 2

