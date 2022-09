Orietta Berti al Grande Fratello Vip quanto guadagna come opinionista: svelato il cachet (Di martedì 20 settembre 2022) Orietta Berti al Grande Fratello Vip: dopo la prima puntata della settima edizione del programma di Alfonso Signorini, è stato svelato il cachet della cantante. La Berti ha deciso di accettare il nuovo ruolo nel programma Mediaset soprattutto per i soldi promessi. Orietta Berti al Grande Fratello Vip: sceglie La cantante Orietta Berti è tra le new entry della nuova edizione del Grande Fratello Vip e ha fatto discutere anche una sua intervista in cui afferma di aver lasciato il programma Che Tempo che Fa di Fabio Fazio perché le hanno offerto molti soldi. La cantante ha preferito Signorini a Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022)alVip: dopo la prima puntata della settima edizione del programma di Alfonso Signorini, è statoildella cantante. Laha deciso di accettare il nuovo ruolo nel programma Mediaset soprattutto per i soldi promessi.alVip: sceglie La cantanteè tra le new entry della nuova edizione delVip e ha fatto discutere anche una sua intervista in cui afferma di aver lasciato il programma Che Tempo che Fa di Fabio Fazio perché le hanno offerto molti soldi. La cantante ha preferito Signorini a Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - MarioManca : Mi spiace tanto ammetterlo ma, fino ad ora, Orietta Berti è completamente fuori fuoco come opinionista. Poco incisi… - 24Trends_Italia : 1. Patrizia Rossetti - 50mille+ 2. Adam Levine - 20mille+ 3. Sara Manfuso - 20mille+ 4. Orietta Berti - 20mille+ 5.… - infoitcultura : GF Vip 7, l'esordio di Orietta Berti non convince -