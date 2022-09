No! Questa foto non ritrae Zelensky durante un Gay Pride a New York: è un fotomontaggio (Di martedì 20 settembre 2022) Con argomentazioni che denunciano una latente omofobia, più volte i teorici del complotto hanno attaccato la presunta promiscuità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ultima notizia, che ha suscitato scalpore nelle ultime ore, si basa sulla sua partecipazione a un gay Pride di qualche hanno fa, che lo vede indossare costumi leggermente eterodossi. Per chi ha fretta: Molti utenti hanno condiviso una foto che ritrae due manifestanti nel corso di un Gay Pride Uno dei due uomini raffigurati sembra essere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Risalendo alla foto originale scopriamo tuttavia che il volto del leader di Kiev è stato photoshoppato sul corpo di un manifestante che ha preso parte all’evento nel 2006, a New York Analisi «New ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Con argomentazioni che denunciano una latente omofobia, più volte i teorici del complotto hanno attaccato la presunta promiscuità del presidente ucraino Volodymyr. L’ultima notizia, che ha suscitato scalpore nelle ultime ore, si basa sulla sua partecipazione a un gaydi qualche hanno fa, che lo vede indossare costumi leggermente eterodossi. Per chi ha fretta: Molti utenti hanno condiviso unachedue manifestanti nel corso di un GayUno dei due uomini raffigurati sembra essere il presidente ucraino VolodymyrRisalendo allaoriginale scopriamo tuttavia che il volto del leader di Kiev è stato photoshoppato sul corpo di un manifestante che ha preso parte all’evento nel 2006, a NewAnalisi «New ...

