Napoli primo in tutto, ma c’è un dettaglio che frena l’entusiasmo (Di martedì 20 settembre 2022) Gli uomini di Luciano Spalletti si sono comodamente sistemati in vetta alle classifiche di Serie A (a pari punti con l’Atalanta) e di Champions League, imponendosi su Liverpool e Rangers. La scalata è appena all’inizio, ma l’approccio di questa squadra rivoluzionata alle nuove sfide di questa stagione è stato più che convincente. Miglior attacco nel campionato italiano, con 15 goal e seconda miglior difesa con cinque reti subite: discorso similare per la Champions, in cui sono stati sette i palloni messi in porta in due sole partite. FOTO: Getty Images, Napoli Azzurri al top, ma un dato fa riflettere l’entusiasmo, papabile tra i tifosi, e la sorpresa da parte di tutti gli appassionati di calcio dinanzi a questa squadra orfana di calciatori che hanno segnato la storia del club come Insigne, Mertens e Koulibaly, sono più che giustificati. Ma ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Gli uomini di Luciano Spalletti si sono comodamente sistemati in vetta alle classifiche di Serie A (a pari punti con l’Atalanta) e di Champions League, imponendosi su Liverpool e Rangers. La scalata è appena all’inizio, ma l’approccio di questa squadra rivoluzionata alle nuove sfide di questa stagione è stato più che convincente. Miglior attacco nel campionato italiano, con 15 goal e seconda miglior difesa con cinque reti subite: discorso similare per la Champions, in cui sono stati sette i palloni messi in porta in due sole partite. FOTO: Getty Images,Azzurri al top, ma un dato fa riflettere, papabile tra i tifosi, e la sorpresa da parte di tutti gli appassionati di calcio dinanzi a questa squadra orfana di calciatori che hanno segnato la storia del club come Insigne, Mertens e Koulibaly, sono più che giustificati. Ma ...

