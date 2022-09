Mottarone | il degrado della fune all’origine del disastro Ma quell’anomalia andava segnalata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) La perizia depositata qualche giorno fa in tribunale a Verbania sulle cause dell’incidentefunivia delnella quale il 23 maggio 2021 morirono 14 persone conferma le ipotesi fatte subito dopo la tragedia. “In corrispondenza del punto di rottura – è scritto nella perizia – il 68% circa dei fili presenta superfici di frattura che testimoniano una rottura (…) dei fili ragionevolmente antecedente la precipitazione del 23 maggio 2021“. “Una corretta attuazione dei controlli avrebbe consentito di rilevare i segnali del, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme”, aggiungono gli ingegneri incaricati di valutare le cause del. Per i periti l’incidente è dunque stato causato dal ...