Mina Settembre 2, Serena Rossi: "Questa tipa col cappottino rosso mi piace, le voglio bene"

Su Rai1 in prima serata dal 2 ottobre torna con la seconda stagione Mina Settembre, la fiction con protagonista Serena Rossi che l'anno scorso ha conquistato fin da subito il pubblico della rete ammiraglia. L'amata serie Mina Settembre torna dal 2 ottobre 2022 in prima serata su Rai1 con la seconda stagione, con tanti nuovi casi da risolvere e una vita ancora più ingarbugliata. L'assistente sociale dall'inconfondibile cappottino rosso, uscita dalle pagine dei romanzi di Maurizio De Giovanni, ci mostrerà per per altre 6 serate quella Napoli autentica e priva di stereotipi che in parte ne ha determinato il successo, conquistando il largo consenso di pubblico che ha spinto la produzione a mettere in cantiere questa seconda stagione.

