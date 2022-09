"Intervenire sugli stili di vita può prevenire l'Alzheimer" (Di martedì 20 settembre 2022) . Lo ha detto il professor Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia presso l'Università degli Studi di Firenze e direttore Neurologia I dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) . Lo ha detto il professor Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia presso l'Università degli Studi di Firenze e direttore Neurologia I dell'...

Affaritaliani : 'Intervenire sugli stili di vita può prevenire l'Alzheimer' - danielaavantag6 : 'Tu non devi intervenire sull’altro, ma su di te, a meno che l’altro richieda il tuo aiuto o la tua opinione. Compr… - ipratese : @F1N1no Avevo inteso ma un allenatore dovrebbe essere in grado di intervenire a correggere questi difetti altriment… - vito_piazzolla : @RudiGhedini Io penso che in primis sia colpevole la società. Ok dare le colpe ad Inzaghi, ma Bastoni che cincischi… - viaggioinincogn : Gli ho anche sentito dire che vuole intervenire sugli affitti per i giovani perché - gli affitti - sono alti e in n… -