I candidati di Fratelli d’Italia incontrano i cittadini di Giugliano | “Giorgia Meloni premier”

Incontro coi cittadini ieri pomeriggio in piazza Gramsci a Giugliano per i candidati al parlamento di Fratelli d'Italia. Il partito ribadisce il patto con gli alleati di centrodestra per la guida di palazzo Chigi: "Giorgia Meloni premier per cambiare il Paese". Poi sono state illustrate le proposte principali: flat tax, revisione del reddito di cittadinanza

