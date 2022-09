Enzo Iacchetti Contro Gli Haters! Partono Le Denunce! (Di martedì 20 settembre 2022) Enzino Iacchetti vittima degli odiatori della rete. Sì, anche il popolare conduttore di Striscia la notizia è stato bersagliato nel corso di questi anni dagli haters. Ora però ha detto basta e ha cominciato a querelare. Da notare che questi odiatori sono arrivati pure a minacciare e insultare il figlio Martino. Ma ecco i dettagli della vicenda! Enzo Iacchetti e il figlio vittime degli haters Enzo Iacchetti ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha toccato diversi argomenti. L’occasione è stata la prossima pubblicazione del suo libro intitolato ‘Non è un libro‘. Si tratta di una raccolta di pensieri scritta durante il periodo della pandemia. Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza e più precisamente alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di una ambulanza di nuova generazione ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Enzinovittima degli odiatori della rete. Sì, anche il popolare conduttore di Striscia la notizia è stato bersagliato nel corso di questi anni dagli haters. Ora però ha detto basta e ha cominciato a querelare. Da notare che questi odiatori sono arrivati pure a minacciare e insultare il figlio Martino. Ma ecco i dettagli della vicenda!e il figlio vittime degli hatersha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha toccato diversi argomenti. L’occasione è stata la prossima pubblicazione del suo libro intitolato ‘Non è un libro‘. Si tratta di una raccolta di pensieri scritta durante il periodo della pandemia. Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza e più precisamente alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di una ambulanza di nuova generazione ...

FQMagazineit : Enzo Iacchetti: “Minacciavano di uccidere me e mio figlio, mi dicevano ‘ti spacco la faccia’. Per questo mi sono to… - zazoomblog : Enzo Iacchetti: “hanno minacciato di uccidere mio figlio. Ora basta” - #Iacchetti: #“hanno #minacciato - Corriere : Enzo Iacchetti: «Ho chiuso con i social, minacciavano di uccidere me e mio figlio» - Boomerissima : #GerryScotti entra nel registro degli indagati per diffamazione contro #ClaudioBaglioni: insieme ad Antonio Ricci,… - POPCORNTVit : Enzo Iacchetti: 'Querelo chi mi minaccia e offende sui social e do il ricavato in beneficenza' -