Enrico Letta a Napoli: «Il Pnrr non va cambiato, il Sud rischia di perdere la quota del 40%» (Di martedì 20 settembre 2022) «In tutta Europa c'è preoccupazione per quello che accadrà domenica». È l'incipit di Enrico Letta che, in una sola giornata, tocca Berlino e Napoli. I temi... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 settembre 2022) «In tutta Europa c'è preoccupazione per quello che accadrà domenica». È l'incipit diche, in una sola giornata, tocca Berlino e. I temi...

FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - AlexBazzaro : Letta: 'Questo voto è la nostra Brexit” Spin migliore per andare a votare non poteva trovarlo. Grazie Enrico. - VittorioSgarbi : Lars Klingbeil, esponente dei socialdemocratici tedeschi oggi a Berlino ha ringraziato Enrico Letta «…per aver trov… - maurquie : Enrico Letta a Salerno - Raff_Napolitano : RT @MT_Meli_: Enrico Letta ha il carisma di un cumulo di letame. -