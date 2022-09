Coronavirus, risalgono i contagi (+28.395) e raddoppiano i decessi (60). Tasso di positività a 13,7% (+1,4%) (Di martedì 20 settembre 2022) Il bollettino del 20 settembre 2022 I contagi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.395 (ieri 8.259): questo porta il numero degli attualmente positivi nel Paese a 414.067. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 60 vittime, per un totale che sale così a 176.669. La situazione negli ospedali In 150 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia; una persona in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica sono invece 3.495. In 410.422 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.606.922. Tamponi e Tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 207.434 ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Il bollettino del 20 settembre 2022 Idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.395 (ieri 8.259): questo porta il numero degli attualmente positivi nel Paese a 414.067. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 60 vittime, per un totale che sale così a 176.669. La situazione negli ospedali In 150 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia; una persona in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica sono invece 3.495. In 410.422 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.606.922. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 207.434 ...

infoitinterno : Coronavirus, 38 morti e 17.154 casi. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, tasso di positività al 12,2% - QdSit : Sono 1.377 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 12.079 tamponi effettuati nelle ultime 24 or… - infoitsalute : Coronavirus, 34 morti e 12.317 casi. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, tasso di positività all’11,3% - Open_gol : I dati del bollettino di oggi sulla pandemia -