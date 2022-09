Cornetti salati golosi | Ottimi per party e buffet | Velocissimi da fare

(Di martedì 20 settembre 2022)dassimi! Se durante un pranzo o una cena per un occasione speciale non abbiamo idea di quale antipasto servire potrà venirci in aiuto soltanto la ricetta dei. Facili eda realizzare, questo sfizioso antipasto potrà salvarci anche durante una visita improvvisa.dassimi! Ci servono soltanto: 1 tuorlo d’uovo 1 cucchiaio di semi di sesamo 60 gr di pancetta a fettine sottili Latte intero 60 gr di scamorza affumicata un cucchiaino di crema al tartufo 60 gr di robiola Acqua 460 gr di pasta sfoglia rettangolare La ...

... semplicissimi e saporiti, da realizzare in un attimo, al posto delle classiche pizzette di pasta sfoglia e airipieni: basterà un rotolo di pasta sfoglia e poi via libera alla ...Perfetti per un aperitivo con gli amici, facilissimi e anche piuttosto veloci da preparare. Isono una garanzia quando si ha a disposizione poco tempo, ma non si vuole rinunciare a servire qualcosa di sfizioso da mettere sotto i denti. Inoltre, ipossono essere ... Cornetti salati con pasta sfoglia, una ricetta facile e veloce che piace a tutti