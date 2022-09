Conte contro Draghi: “Prestigio? Per l’emergenza non basta un curriculum” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Siamo felici che Draghi goda di questo Prestigio, ma non è con un buon curriculum che si può governare un’emergenza energetica come questa. C’è stata una situazione oggettiva di stallo, c’è stato un rinvio di soluzioni che dovevano arrivare a marzo, non c’è stata risposta, gli interessi degli italiani vengono prima delle singole persone al comando”. Così a Sky Tg24 il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, riferendosi al premio ‘World Statesman’ conseguito dal presidente del Consiglio a New York dove oggi partecipa all’assemblea generale dell’Onu. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Siamo felici chegoda di questo, ma non è con un buonche si può governare un’emergenza energetica come questa. C’è stata una situazione oggettiva di stallo, c’è stato un rinvio di soluzioni che dovevano arrivare a marzo, non c’è stata risposta, gli interessi degli italiani vengono prima delle singole persone al comando”. Così a Sky Tg24 il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, riferendosi al premio ‘World Statesman’ conseguito dal presidente del Consiglio a New York dove oggi partecipa all’assemblea generale dell’Onu. L'articolo L'Opinionista.

