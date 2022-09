Calcio: Raspadori, 'il modo migliore per ritrovare entusiasmo è divertirsi in campo' (Di martedì 20 settembre 2022) Firenze, 20 set. - (Adnkronos) - Può un classe 2000 essere già un habitué di Coverciano? Sì, se ha il talento cristallino di Giacomo Raspadori, uno che è abituato a bruciare le tappe e che a ventidue anni ha messo già in bacheca un titolo Europeo. Tredici presenze e tre reti in Nazionale, convocato a sorpresa da Mancini per EURO 2020, il piccolo Jack è diventato grande, come testimoniano i 35 milioni di euro investiti in estate dal Napoli per portarlo alla corte di Luciano Spalletti: “Ai giovani – le sue parole in conferenza stampa - consiglio di non mettersi limiti e di credere nei propri sogni”. E a proposito di sogni: “Il sogno di ogni bambino è arrivare a giocare il Mondiale, sarà difficile non esserci. Dobbiamo ripartire e il modo migliore per ritrovare entusiasmo è divertirsi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Firenze, 20 set. - (Adnkronos) - Può un classe 2000 essere già un habitué di Coverciano? Sì, se ha il talento cristallino di Giacomo, uno che è abituato a bruciare le tappe e che a ventidue anni ha messo già in bacheca un titolo Europeo. Tredici presenze e tre reti in Nazionale, convocato a sorpresa da Mancini per EURO 2020, il piccolo Jack è diventato grande, come testimoniano i 35 milioni di euro investiti in estate dal Napoli per portarlo alla corte di Luciano Spalletti: “Ai giovani – le sue parole in conferenza stampa - consiglio di non mettersi limiti e di credere nei propri sogni”. E a proposito di sogni: “Il sogno di ogni bambino è arrivare a giocare il Mondiale, sarà difficile non esserci. Dobbiamo ripartire e ilperin ...

