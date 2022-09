Bonus autonomi 350 euro: a chi spetta, domanda, limiti di reddito (Di martedì 20 settembre 2022) Con l’approvazione del Decreto Aiuti ter nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre è arrivato un nuovo contributo una tantum per contrastare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dell’energia. L’indennità, del valore di 150 euro, è arrivata qualche mese dopo quella di 200 euro prevista dal primo Decreto Aiuti per lavoratori e pensionati. Se per le categorie che hanno già ricevuto il primo Bonus da 200 euro il percorso è più semplice, per i professionisti il funzionamento dell’indennità è leggermente diverso: visto che le domande per il contributo una tantum da 200 euro non si sono ancora aperte, il Bonus autonomi sarà incrementato da 200 a 350 euro per tutti i professionisti con un reddito nel 2021 non superiore a ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 settembre 2022) Con l’approvazione del Decreto Aiuti ter nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre è arrivato un nuovo contributo una tantum per contrastare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dell’energia. L’indennità, del valore di 150, è arrivata qualche mese dopo quella di 200prevista dal primo Decreto Aiuti per lavoratori e pensionati. Se per le categorie che hanno già ricevuto il primoda 200il percorso è più semplice, per i professionisti il funzionamento dell’indennità è leggermente diverso: visto che le domande per il contributo una tantum da 200non si sono ancora aperte, ilsarà incrementato da 200 a 350per tutti i professionisti con unnel 2021 non superiore a ...

