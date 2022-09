Amadeus vede crollare l'Inter, la BoboTv da Cattelan, Blanco fa salire sul palco Kvaratskhelia (Di martedì 20 settembre 2022) Da Verona a Udine, gioie e dolori. Sabato sera, il giorno prima di assistere dal vivo alla disfatta della "sua" Inter, Amadeus ha... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Da Verona a Udine, gioie e dolori. Sabato sera, il giorno prima di assistere dal vivo alla disfatta della "sua"ha...

cmdotcom : #Amadeus vede crollare l'#Inter, la #BoboTv da #Cattelan, #Blanco fa salire sul palco #Kvaratskhelia #Napoli - gaetano19762010 : RT @ZeusMega: Serata volata letteralmente! Con tanta bella musica, bravissimo come sempre Amadeus, si vede proprio che si diverte a fare q… - DanieleMirabe86 : RT @ZeusMega: Serata volata letteralmente! Con tanta bella musica, bravissimo come sempre Amadeus, si vede proprio che si diverte a fare q… - ZeusMega : Serata volata letteralmente! Con tanta bella musica, bravissimo come sempre Amadeus, si vede proprio che si divert… - meltingmax : #Amadeus è un DJ. Il migliore di tutti. Si diverte come nessun altro a vedere gente che balla al ritmo della music… -