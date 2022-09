Un progetto formativo bilingue e innovativo nel cuore di Bergamo (Di lunedì 19 settembre 2022) Fornire agli studenti le competenze per poter accedere a qualunque università in qualsiasi parte del mondo, comprese quelle più selettive e prestigiose e fornire una risposta concreta alla necessita? di scuola nuova, aggiornata, aperta al mondo. Questi sono i fondamenti su cui si basa il nuovo liceo scientifico STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) a triplo curriculum internazionale targato BBS, che risponde alle esigenze delle nuove generazioni sempre più alla ricerca di nuovi sbocchi all’interno di un contesto globale. Approda quindi a Bergamo un progetto formativo innovativo, che si rifà agli esempi delle scuole superiori del mondo anglofono e che offrirà agli studenti la possibilità di intraprendere un percorso caratterizzato da una crescita personale e culturale. Questo grazie all’avvio di una vera ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Fornire agli studenti le competenze per poter accedere a qualunque università in qualsiasi parte del mondo, comprese quelle più selettive e prestigiose e fornire una risposta concreta alla necessita? di scuola nuova, aggiornata, aperta al mondo. Questi sono i fondamenti su cui si basa il nuovo liceo scientifico STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) a triplo curriculum internazionale targato BBS, che risponde alle esigenze delle nuove generazioni sempre più alla ricerca di nuovi sbocchi all’interno di un contesto globale. Approda quindi aun, che si rifà agli esempi delle scuole superiori del mondo anglofono e che offrirà agli studenti la possibilità di intraprendere un percorso caratterizzato da una crescita personale e culturale. Questo grazie all’avvio di una vera ...

