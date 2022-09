Torvaianica | abbattimento Ecomostro | la battaglia per i meriti | ‘Siamo stati noi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’dell’in Piazza Ungheria aè iniziato. Ma le polemiche non sono certo mancate. Da una parte gli operai, con tanto di caschetto e ruspe per abbattere quello che resta dell’Hotel Biagio, la struttura ricettiva mai completata e che da tempo deturpa l’immagine del litorale, dall’altra i politici. Che si sono ‘sfidati’ a ‘suon’ di striscioni e applausi, tra un ‘è merito nostro‘ e un. Per quella che resta una ‘’ per i. L’dell’Il Sindaco di Pomezia è stato sfiduciato, la sua amministrazione è caduta, ma gli esponenti del Movimento 5 Stelle, quei pochi che continuano a sostenerlo, anche oggi non hanno ...