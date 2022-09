Tennis: storico preparatore Federer, 'prenderà decisione su Laver Cup all'ultimo momento' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Roger Federer prenderà una "decisione dell'ultimo momento" sulla sua partecipazione alla Laver Cup della prossima settimana, secondo il fitness coach Pierre Paganini. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato giovedì che si ritirerà dal Tennis di alto livello dopo il torneo alla O2 Arena di Londra. Tuttavia, Federer non gareggia da Wimbledon 2021, dopo di che ha subito una terza operazione al ginocchio. E Paganini ha messo in dubbio se lo svizzero sarà in grado di unirsi a artisti del calibro di Novak Djokovic, Rafal Nadal e Andy Murray in quello che dovrebbe essere il suo evento d'addio. "Questa sarà probabilmente una decisione dell'ultimo momento", ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Rogeruna "dell'" sulla sua partecipazione allaCup della prossima settimana, secondo il fitness coach Pierre Paganini. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato giovedì che si ritirerà daldi alto livello dopo il torneo alla O2 Arena di Londra. Tuttavia,non gareggia da Wimbledon 2021, dopo di che ha subito una terza operazione al ginocchio. E Paganini ha messo in dubbio se lo svizzero sarà in grado di unirsi a artisti del calibro di Novak Djokovic, Rafal Nadal e Andy Murray in quello che dovrebbe essere il suo evento d'addio. "Questa sarà probabilmente unadell'", ha detto ...

