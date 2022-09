Superlicenza Herta, no a eccezioni ma il peso Indycar va rivisto (Di lunedì 19 settembre 2022) A Colton Herta non resta che centrare quel requisito fondamentale, i 40 punti nell'arco di tre stagioni, per ottenere la Superlicenza e poter coltivare il sogno Formula 1. Va bene così, nessun ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 19 settembre 2022) A Coltonnon resta che centrare quel requisito fondamentale, i 40 punti nell'arco di tre stagioni, per ottenere lae poter coltivare il sogno Formula 1. Va bene così, nessun ...

F1ingenerale_ : #F1 Zak #Brown contro le regole sulla #Superlicenza: 'Revisione urgente' #formula1 #herta #mclaren - Nicola89144151 : Ricomponiamo la situazione sedili F1: Herta non va in Alpha Tauri causa mancata superlicenza Gasly dovrebbe riman… - matteopittaccio : Red Bull ha mollato la causa 'Herta-F1'. Per via dei limiti relativi alla Superlicenza il team anglo-austriaco non… - maliduck : @ayooitsaleee lawson non è affatto superiore a herta, bisogna tenere in considerazione la carriera totale, non solo… - acaleeee : @maliduck se non sono soddisfatti li 'licenziassero' ?? li hanno scelti loro, poi comunque sia Herta non è chissà c… -