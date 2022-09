Sonego-Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Aslan Karatsev al primo turno del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). L’azzurro, non convocato da Filippo Volandri per la fase a gironi della Coppa Davis a Bologna, non disputa un incontro ufficiale da fine agosto. In quel caso si dovette arrendere in cinque set all’esordio degli US Open contro l’australiano Jordan Thompson. Nella cittadina francese si troverà davanti il potente russo, anche lui ai box dal primo turno dello Slam statunitense perso sempre al parziale decisivo contro il nostro Fabio Fognini. Il bilancio dei precedenti sorride al sovietico, che è avanti per 3-0. Quest’anno si sono già incontrati ai quarti di finale a Sydney (cemento outdoor) e al primo turno di Bastad (terra). In entrambi i casi si è imposto il giocatore sovietico al terzo set. Le quote sono abbastanza in ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Lorenzosfiderà Aslanal primo turno del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro, non convocato da Filippo Volandri per la fase a gironi della Coppa Davis a Bologna, non disputa un incontro ufficiale da fine agosto. In quel caso si dovette arrendere in cinque set all’esordio degli US Open contro l’australiano Jordan Thompson. Nella cittadina francese si troverà davanti il potente russo, anche lui ai box dal primo turno dello Slam statunitense perso sempre al parziale decisivo contro il nostro Fabio Fognini. Il bilancio dei precedenti sorride al sovietico, che è avanti per 3-0. Quest’anno si sono già incontrati ai quarti di finale a Sydney (cemento outdoor) e al primo turno di Bastad (terra). In entrambi i casi si è imposto il giocatore sovietico al terzo set. Le quote sono abbastanza in ...

