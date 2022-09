Processo ponte Morandi, Autostrade e Spea non saranno responsabili civili. La decisione del Tribunale di Genova (Di lunedì 19 settembre 2022) Non saranno responsabili civili Autostrade e Spea. Lo ha deciso il Tribunale, nel Processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), che ha accolto la richiesta di esclusione su cui la procura aveva espresso parere favorevole. A questo punto, in caso di condanna, saranno i singoli imputati a pagare i risarcimenti, salvo le possibilità di cause civili. Le due società erano già uscite dal Processo dopo il patteggiamento a circa 30 milioni. Con il patteggiamento Aspi e Spea hanno evitato le sanzioni interdittive che avrebbero rischiato col Processo pagando sanzioni pecuniarie pari rispettivamente a un milione di euro e a 800mila euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Non. Lo ha deciso il, nelper il crollo del(14 agosto 2018, 43 vittime), che ha accolto la richiesta di esclusione su cui la procura aveva espresso parere favorevole. A questo punto, in caso di condanna,i singoli imputati a pagare i risarcimenti, salvo le possibilità di cause. Le due società erano già uscite daldopo il patteggiamento a circa 30 milioni. Con il patteggiamento Aspi ehanno evitato le sanzioni interdittive che avrebbero rischiato colpagando sanzioni pecuniarie pari rispettivamente a un milione di euro e a 800mila euro, ...

